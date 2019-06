Meu bunker me protegerá, com o fosso de jacarés e ariranhas!

Comparemos: você ia ao shopping e pagava o estacionamento em uma cabine e era atendido por uma pessoa. A automação veio e esse trabalhador perdeu o posto. Você gastava um minuto para pagar o estacionamento. Agora gasta mais tempo e tem de ir até os totens. E paga 14 reais.

Pergunto: no que isso melhorou para você? Em nada. Piorou. Melhorou para o shopping, que agora lucra mais. E a economia dos postos de trabalho dos patuleus não reverteu para o consumidor. Quando extinguiram os postos de trabalho, o estacionamento custava 6 reais. Hoje custa 14. O preço cresceu o dobro da inflação. Então? Melhorou para quem?

Alguém dirá: ora, compre um equipamento sem-parar. Bom, primeiro você tem de comprar, ligar no 0800 e provavelmente desistirá no meio do caminho, tamanha é a burocracia, além da chatice da senha do Google não sei-o-que que pedem.

Se você não tem a tal senha, fica sem o tal sem-parar. E considerando que, depois de 50 minutos, você consiga o tal sem-parar, não se esqueça que lá no sem-parar – cuja central deve ficar em Tocantins para pagar menos impostos – tudo é automatizado. E se todos os frequentadores do shopping usarem o sem-parar, não sobrará nem o emprego do cara que faz a manutenção dos totens. Ou a sua limpeza.

Bom para quem? Eis a pergunta.

Vejam os bancos. E as operadoras de cartões. E da SkyNet (empresa que vai destruir o mundo – lembram do filme O Exterminador do Futuro 3?). Extinguiram milhares de postos de trabalho. Melhorou para você? É de rir. O 0800 extinguiu postos de trabalho, em um paradoxo pelo qual é nele que você poderia ligar para reclamar. Mas se tudo é feito por máquinas, o 0800 também o é. E você perde horas colocando senhas, ouvindo musicas chatas. Seu gerente do banco não atende o telefone. Agora só lida com whatsapp, que ele só abre duas vezes por dia. E assim a coisa vai.

Bom para quem, cara pálida?

A moda agora é: você liga para os tais 4004 ou 4003 alguma coisa. Claro, já não é mais grátis. E fica esperando ser atendido, depois de passar por um rosário de disque 1 para ser idiota, dois para bobalhão, 3 para burro, 4 para trouxa e, a qualquer momento, disque 6 para voltar ao menu principal (haveria um menu secundário?).

Tudo é algoritmo. Tudo é automatizado. Até a lojinha que arruma ferro elétrico tem disque 1 ou disque 2. Ah, vai te afumentar.

As empresas agora ligam para o seu celular colocando uma gravação. Terceirizaram a chateação. E tem gente querendo vender apartamento ligando assim: alô, é o Lenio? Respondo, perguntando: “ – Depende. Você deve ser amigo dele, para falar com toda essa intimidade, certo?”

Vivemos em um mundo de ficção. De fingimentos. Com “influencers” e coachings dando ideias para empreendedores infernizarem a vida da malta. Dia desses vi uma propaganda em uma rádio, anunciando seminário em que estaria Fulana, cabelereira, empreendedora e coaching. Hum, hum. Foi a gota d’água. Dei meia volta, liguei a seta e entrei no supermercado (claro, tive que pegar o ticket de um totem).

Fui, é claro, estocar comida. O caos já está aí. Meu bunker me protegerá, com o fosso cheio de jacarés e ariranhas. Que venham os bárbaros. E se passarem pelo fosso, tenho betoneiras para derramar óleo quente.

