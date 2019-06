O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse na quarta-feira (12) que as vendas do avião presidencial e de outras aeronaves do antigo governo ajudarão a financiar o acordo migratório fechado com os EUA. O pacto impediu que os EUA impusessem tarifas sobre todos os produtos mexicanos caso o país latino-americano não contivesse o fluxo migratório rumo ao norte.

