Michelle Bolsonaro recebeu a visita de dermatologista no Palácio da Alvorada antes de viagem aos Estados Unidos

Michelle Bolsonaro deu um trato no visual antes de embarcar para os Estados Unidos ao lado do marido, o presidente Jair Bolsonaro. A primeira-dama recebeu a visita de sua dermatologista no Palácio do Alvorada, em Brasília, na tarde de domingo (22).

“Pele pronta para brilhar nos Estados Unidos, na Reunião Geral da ONU”, escreveu a profissional ao postar fotos ao lado de Michelle, marcando o Alvorada como localização. Ela já atendia a primeira-dama em seu consultório no Rio antes da mudança da família para Brasília, no fim de 2018, e tem clientes famosas como as atrizes Danielle Winits e Babi Xavier.

Nas imagens, Michelle aparece usando óculos especiais, passando por um tratamento a laser na pele do rosto e do pescoço em uma espécie de consultório montado dentro do Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente do Brasil.

“Recebido”

Quase sempre bem discreta sobre sua vida pessoal, em agosto, Michelle Bolsonaro surpreendeu seus seguidores ao postar num stories de seu perfil oficial no Instagram um “recebido”, nome que se dá aos mimos que celebridades e influenciadores digitais ganham para divulgar marcas.

A primeira-dama mostrou peças de lingerie rendada, preta e bege, e um conjunto de cintas que marcam a cintura e prometem emagrecer. Tudo devidamente marcado com o nome da loja que a presenteou.

Elogio

Após marcar o primeiro gol da vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro, no sábado (21), Gabigol usou uma variação interessante de sua clássica comemoração. Ao invés de encarar a câmera, ele usou a linguagem de libras para dizer ‘hoje tem gol do Gabigol’. A atitude foi elogiada pela primeira-dama do País, Michelle Bolsonaro.

“E o coração fica como?”, afirmou a primeira dama em um post do Instagram.

A fase do atacante rubro-negro é sensacional. Com o gol marcado no Mineirão, ele se isolou ainda mais na artilharia do Campeonato Brasileiro, com 17 gols marcados em 20 jogos.

Nova York

O presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 17h40min (horário de Brasília) desta segunda (23) ao hotel em Nova York onde está hospedada a comitiva brasileira. Na chegada, abordado por jornalistas, ele atravessou o lobby em silêncio e dizendo apenas que sua viagem foi “excelente”.

O presidente participará dos Debates Gerais da 74ª sessão da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). Como é tradição, será o primeiro chefe de Estado ou governo a discursar, na manhã de terça-feira.

Acompanhado pela primeira-dama Michelle, Bolsonaro subiu diretamente ao quarto do hotel. Os ministros Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), além do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e do assessor internacional Filipe Martins, acompanhavam o presidente.

