Michelle Pfeiffer afirma ter sofrido abuso de um “homem poderoso do cinema” no passado

A atriz Michelle Pfeiffer, 61 anos, afirmou em entrevista a uma revista britânica que foi vítima de abuso sexual por um “homem poderoso” da indústria cinematográfica, no início de sua carreira. Segundo ela, o movimento #MeToo a fez rever o que aconteceu com ela no passado.

“Primeiro, eu pensei: ‘Bem, não experimentei isso’. Mas, com o passar do tempo, comecei a dizer: ‘Bem, na verdade, houve uma vez”, disse Pfeiffer à revista The Sunday Times, afirmando que negou o fato e se culpou com pensamentos como “eu não deveria ter usado esse vestido” ou “eu deveria saber”.

“Eu não vou compartilhar [o ocorrido], mas olho para trás e me encolho. Eu estava realmente desconfortável, era inapropriado. Coloquei [todas as lembranças] numa gaveta. Eu tinha 20 anos e estava com uma pessoa poderosa da indústria”, acrescentou ela, em cartaz hoje com o filme “Malévola 2”.

Desde o surgimento do movimento #MeToo, que denunciou casos de assédio envolvendo o produtor de cinema Harvey Weinstein, várias atrizes relataram abusos. A mais recente foi Sarah Jessica Parker, 54, da série “Sex and the City”, que disse ter recorrido ao seu agente após um ator demonstrar comportamento inadequado.

“Com base no que está acontecendo agora e nas histórias contadas naquele período [do #MeToo], sei como sou sortuda por ter alguém – nesse caso, um homem – que interveio”, afirmou Parker à revista People em julho. “Eu acho ótimo quando as mulheres se sentem confortáveis pra falar a respeito, e essa é a escolha delas”.

Atuação destacada

“Malévola 2” é uma continuação com dosagens muito maiores dos ingredientes que deram certo no filme original. Mais criaturas fofas e/ou esquisitas. Mais luz e cor. Mais situações de tensão. Mais combates épicos. Mais uma diva. No caso, Michelle Pfeiffer, ganhando uns trocados fáceis com algumas expressões faciais de vilania.

Angelina Jolie perdeu o fator surpresa ao reprisar o personagem, e não consegue uma performance para conquistar a plateia. Sob a pesada maquiagem, às vezes fica muito com cara de boneca. Entre feliz, fragilizada ou agressiva, carrega Malévola com a mesma expressão vazia. E nisso tem a companhia de Elle Fanning, que interpreta uma Aurora sem a mínima convicção.

Aí fica fácil para Michelle Pfeiffer atrair atenção, mesmo não tão inspirada para tirar Ingrith dos clichês de mulheres más do universo Disney.

Sem mostrar muito mais do que um estilo burocrático de filmes de ação e fantasia que empregou também em “Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar”, o diretor norueguês Joachim Ronning tem um ponto a seu favor em “Malévola: Dona do Mal”. É concentrar muita correria e belas imagens de batalha na última meia hora de filme. Assim, o espectador deixa a sala animado, talvez esquecendo um ou outro momento sonolento que possa ter enfrentado no início da sessão.