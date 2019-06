Microsoft One Drive agora permite comprar mais espaço de armazenamento

A empresa Microsoft divulgou uma mudança no esquema de armazenamento na nuvem para o OneDrive, dando a opção dos usuários adquirirem mais espaço além do limite de 1 TB por conta. A empresa também revelou a criação de uma pasta especial com segurança redobrada para arquivos pessoais. As informações são do portal Tecmundo.

Como era o serviço

Normalmente, as assinaturas do Office 365 vêm com 1 TB para armazenamento através do OneDrive. Por anos, os usuários solicitaram a possibilidade de comprar mais espaço além do disponibilizado, e finalmente agora serão atendidos.

De acordo com a Microsoft, os assinantes do Office 365 poderão comprar pacotes de 200 GB, que custarão US$ 1,99 (aproximadamente R$ 8), podendo chegar a até 1 TB por US$ 9,99 (aproximadamente R$ 40). Os usuários poderão aumentar, diminuir ou cancelar esse espaço adicional quando quiserem. A empresa atende, assim, uma antiga demanda de seus usuários.

Liberação em breve

A disponibilização da compra de espaço do OneDrive ainda não foi liberada, mas chegará a todos os usuários nos próximos meses. Além disso, o plano padrão de US$ 1,99, que contemplava apenas 50 GB, foi aumentado para 100 GB. Dessa forma, se você assina esse plano, receberá 50 GB de espaço gratuitamente na sua conta.

Mais segurança para arquivos selecionados

Outra novidade anunciada pela Microsoft em relação ao OneDrive é o Personal Vault, ou Cofre Pessoal, uma pasta especial para guardar arquivos importantes. Assim que o espaço é configurado, o seu acesso só é feito através de uma conexão em duas etapas, que pode ser um código especial enviado por SMS ou email, entre outras opções. Isso previne que alguém que consiga entrar na sua conta possa acessar esses arquivos importantes.

Os itens adicionados na pasta são criptografados, como os outros dados do OneDrive, mas o cofre traz funções como detecção de ransomware e recuperação, notificações para apagamento de arquivos em massa e sua recuperação, além de escaneamento de vírus e histórico de alterações.

Os usuários poderão enviar os arquivos para o Personal Vault de maneira automática através do aplicativo do OneDrive. Arquivos como fotos, documentos escaneados ou vídeos poderão ser enviados diretamente para lá após a sua configuração.

O Personal Vault será lançado em breve, começando por Austrália, Nova Zelândia e Canadá. A função deverá chegar a todo o mundo até o fim de 2019, também disponível para contas gratuitas.

Deixe seu comentário: