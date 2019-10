Microsoft retorna ao mercado de smartphones com aparelho de tela dupla

A Microsoft organizou nesta quarta-feira um evento em Nova York para a renovação de sua linha de tablets Surface, mas surpreendeu ao apresentar duas novas categorias de produtos: o Surface Neo e o Surface Duo, um tablet e um smartphone com telas duplas. Diferente de outras fabricantes, que apresentaram dispositivos com telas dobráveis, a Microsoft aposta em duas telas separadas, com o conceito de aumentar a produtividade. As informações são do jornal O Globo.

O Surface Neo é um tablet com duas telas de 9 polegadas. Ele pode ser usado com as duas telas abertas lado a lado, somando diagonal de 13 polegadas, ou fechado como um caderno, com uma tela em cada lado. Com um teclado especial, o Neo se transforma num notebook, com uma das telas servindo como mouse. O sistema operacional é o Windows 10X, uma versão do Windows 10 para dispositivos com duas telas, compatível com todos os aplicativos de produtividade oferecidos pela companhia.

“Eu quero tomar alguns minutos de vocês para falar um pouco sobre o futuro dos nossos produtos”, afirmou Panos Panay, diretor de produtos da Microsoft, ressaltando que não se trata de um produto pronto, mas um protótipo que deve chegar ao mercado ano que vem. “Nós queríamos fazer um produto menor, que caiba no seu estilo de vida, mas que também ofereça a possibilidade de ser mais produtivo e criativo. Estamos introduzindo um novo produto que acreditamos ser a próxima categoria. Este produto é o produto feito para se adaptar a você em forma e função.”

O Surface Duo é uma versão menor do Neo, com duas telas de 5,6 polegadas. Abertas, alcançam 8,3 polegadas, mas com uma divisão aparente no meio. O smartphone, “primeiro Surface que cabe no bolso”, segundo a companhia, roda o sistema operacional Android, como o rival dobrável da Samsung, Galaxy Fold. Cada tela pode rodar um aplicativo diferente ao mesmo tempo. Dobrado como um notebook, a segunda tela pode servir como teclado ou como controle para jogos.

Panay apresentou o Duo como um novo smartphone, mas para a Microsoft trata-se de um retorno ao mercado de onde saiu em 2017, com o fim do Windows Phone. A empresa tem um histórico conturbado na indústria de smartphones, com a compra e a venda em poucos da finlandesa Nokia.

Além do Neo e do Duo, a Microsoft lançou novas versões dos seus produtos Surface, com o Surface Laptop 3, o Surface Pro 7 e o Surface Pro X. O Laptop 3 oferece agora duas versões: uma com tela de 13,5 polegadas e chip Intel Core de 10ª Geração, e outra maior, com 15 polegadas e processador AMD Ryzen Surface Edition.

Segundo a fabricante, a bateria é de longa duração e carregamento rápido, preenchendo 80% da carga em apenas uma hora. Os dois produtos já estão a venda, com o Laptop 3 de 13,5 polegadas custando a partir de US$ 999 e a versão maior, de 15 polegadas, com preços a partir de US$ 1199.

O Surface Pro 7 é uma atualização da linha, com o novo processador Intel Core de 10ª Geração e entradas USB-A e USB-C. Para o público mais exigente, a Microsoft lançou o Surface Pro X, apresentado como o “mais fino, mais leve e mais poderoso” Surface já lançado. O processador é o Microsoft SQ1, desenvolvido em parceria com a Qualcomm, com poder de processamento gráfico de 2 teraflops. O Surface Pro 7 custa a partir de US$ 749 e o Pro X, a partir de US$ 999.

