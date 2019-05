Miley Cyrus anuncia mais dois EPs!

Após o lançamento de “She Is Coming“, a cantora Miley Cyrus presenteou seus fãs com mais uma novidade nesta sexta-feira (31)! Ela anunciou que este é o primeiro de três EPs que ela irá lançar ainda este ano! Cada um terá seis músicas e os outros dois se chamarão: “She Is Here” e “She Is Everything”:

This is the 1st of 3 drops! 6 songs , 3 EP’s ! SHE IS COMING / HERE / EVERYTHING all to make up 1 album #SHEISMILEYCYRUS next 2 drops to be announced ! https://t.co/rDkwnsgFJB

