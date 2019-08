Mirando duelo com o Flamengo pela Libertadores, o Inter fez um treino fechado

Após a vitória fora de casa diante do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado (17), o Inter volta todas as suas forças para mais uma grande decisão. Começa nesta quarta-feira (21), a disputa por uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América. O Inter entra em campo no Maracanã, às 21h30min, para o duelo de ida com o Flamengo. O confronto de volta contra o clube carioca está marcado para a semana seguinte, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O primeiro treinamento que o técnico Odair Hellmann comandou mirando a partida no Rio de Janeiro aconteceu na manhã desta segunda-feira (19). O treinador fechou os portões do estádio Beira-Rio para a imprensa e começou a definir o time que iniciará a partida. E a escalação só deve ser confirmada minutos antes da bola rolar no Maracanã. Até lá, o comandante vai realizando os últimos ajustes para um dos confrontos mais importantes da temporada.

Após o trabalho, o meio-campista Rodrigo Lindoso concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT e falou sobre o duelo com o Flamengo. “Cada jogo tem a sua história. Esperamos que esse tenha uma história favorável para nós. Hoje foi um treino muito bom, foi passado alguns pontos cruciais do Flamengo. Temos que analisar todos os fatores, teremos uma estratégia para esse jogo”, afirmou.

O Colorado tem mais uma atividade pela frente antes de partir ao Rio de Janeiro e está marcada para a manhã desta terça-feira (20). A delegação colorada deve chegar na capital carioca no fim da tarde e fica concentrada até decisão no Maracanã.

