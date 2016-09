Moça de 24 anos morre de câncer no cérebro horas antes de seu casamento

A jovem Anna Swabey, de 24 anos, morreu poucas horas antes de seu casamento com Andy Bell. Ela sofria de um tumor raro no cérebro chamado astrocitoma anaplásico.

Anna foi diagnosticada com a doença em janeiro de 2015. Na época, os médicos disseram que ela teria mais três anos de vida. No mesmo ano ela conheceu Andy por meio do Tinder – aplicativo de paquera – e os dois começaram a namorar.

Ainda viva, a jovem criou uma campanha para chamar atenção para sua condição e arrecadou quase 80 mil libras para a Campanha de Pesquisa de Tumor Cerebral.

