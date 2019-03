Modelo mineira se casa com o filho de Bob Marley

A modelo brasileira Bárbara Fialho se casou, neste sábado (23), com Rohan Marley, filho do cantor jamaicano Bob Marley. A cerimônia aconteceu em Montes Claros, região do norte de Minas Gerais, próximo de onde a modelo viveu durante a infância. O casal optou por um evento mais íntimo, com apenas 70 convidados em uma pequena capela. Bárbara, 31 anos, e Rohan, de 46, estão juntos à quatro anos. Ela é uma “Angel”, nome dado às modelos da grife Victoria’s Secret, e ele é o único dos sete filhos de Bob Marley que não seguiu a carreira artística.

Nas redes sociais, os dois publicaram fotos um dia antes do casamento, declarando o amor um pelo outro.

