Acontece Moisés Fraga palestra na reunião-almoço da Associação das Empresas dos Bairros Humaitá e Navegantes, nesta quinta-feira (12)

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Foto: Reprodução

O secretário do Desenvolvimento Social e Esporte de Porto Alegre, Moisés Fraga, será o palestrante da reunião-almoço da Associação das Empresas dos Bairros Humaitá e Navegantes (AEHN) nesta quinta-feira (12).

Também estará presente o diretor do SINE do Município, Nelson Beron. Na ocasião será apresentado o trabalho que vem sendo realizado para ampliar e qualificar o atendimento prestado pelo SINE municipal, que faz parte do Projeto de Humanização e de que forma as empresas podem usufruir e contribuir com o serviço. Informações – telefone (51) 2104 1091.

