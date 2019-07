Moro elogia o governo gaúcho por criar divisão especializada em crimes de corrupção

O ministro Sérgio Moro, do Ministério da Justiça e Segurança Publica, fez ontem um elogio público ao governo gaúcho pela criação no Rio Grande do Sul de uma Divisão da Polícia Civil, especializada em crimes de corrupção. Na sua conta pessoal do Twitter, o ministro Moro afirmou que “o MJSP [Ministério da Justiça e Segurança Pública] incentiva os Estados a criarem delegacias especializadas contra a corrupção. É um dos critérios considerados para distribuição de recursos da segurança. Política aprovada por todos. Parabenizo o Governo do RS pela criação por decreto de sua unidade. Juntos somos fortes.”

Informação ou Crime da Lei de Segurança Nacional?

O site The Intercept, respaldado pela Folha de S. Paulo, Band e Veja deflagraram uma guerra aberta contra a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que por coincidência manifestou integral apoio à Força Tarefa da Operação Lava-Jato. A divulgação de informações obtidas ilegalmente já atingiu os ministros do STF Luis Fux, Luis Roberto Barroso e Edson Facchin e promete alcançar outros membros da cúpula do Judiciário.

Grupo Nova Política debate o Cenário Político de 2020

O Movimento NPB (Nova Política Brasil) promove nesta quinta-feira em Porto Alegre um painel para debater o Cenário Político de 2020. O evento reunirá a vereadora Monica Leal (PP), presidente da Câmara de Vereadores, o vice-presidente Reginaldo Pujol (DEM) e o vereador Sebastião Melo (MDB), com mediação do jornalista Flavio Pereira, da Rede Pampa. Integrantes da coordenação do NPB, Jorge Hias (Presidente) e Fabio Correa (secretário) projetam um debate importante sobre as alternativas políticas postas para a eleição municipal de 2020. O encontro acontece no plenário Ana Terra, na Câmara de Vereadores da Capital, a partir das 19 horas.

A ousadia dos criminosos

O uso de mulheres e crianças por criminosos como escudos, tal como ocorreu ontem no enfrentamento em uma barreira montada pela Polícia Federal na Zona Sul do Estado, não é tática nova. O MST, (Movimento dos Sem Terra) há muitos anos já utiliza mulheres e crianças à frente para inibir as forças policiais nos atos de invasão de propriedades.

Sociedade gaúcha de olho

Está nas mãos de juízes das Varas de Execuções a decisão sobre o retorno ou não ao Estado de seis perigosos líderes de facções criminosas que atualmente cumprem pena em presídios de segurança máxima. Juntos, somam mais de 352 anos de pena por crimes como homicídio, tráfico de drogas e ataques a bancos. A Polícia Civil e o Ministério Público sustentam no pedido para que os chefes de organizações permaneçam presos fora do Estado. Teve grande redução dos indicadores de criminalidade no Estado nesse período.

