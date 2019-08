Morre, aos 49 anos, a atriz e escritora Fernanda Young

A atriz, escritora, roteirista e apresentadora de TV Fernanda Young morreu na madrugada deste domingo (25) em Minas Gerais. A autora de séries de sucesso, como “Os Normais”, “Minha Nada Mole Vida”, “Os Aspones” e “Shippados”, teve uma crise de asma seguida de parada cardíaca.

A atriz estava no sítio da família em Gonçalves (MG), quando passou mal. Ela tinha asma desde a infância. Fernanda foi levada de ambulância para um hospital da cidade vizinha, Paraisópolis. A equipe médica tentou reanimá-la, mas ela não resistiu. Segundo o Hospital Frei Caetano, de Paraisópolis, ela foi atendida por volta da 1h45min e morreu às 2h53min. O corpo de Fernanda Young foi enterrado na tarde deste domingo no Cemitério de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo.

Fernanda deixa o marido, Alexandre Machado, e quatro filhos: as gêmeas Cecília Maddona e Estela May, de 19 anos; Catarina Lakshimi, de 10 anos; e John Gopala, também de 10 anos. A atriz se preparava para estrear, em São Paulo, a peça “Ainda Nada de Novo”, em que contracenava com Fernanda Nobre. A estreia seria em 12 de setembro. A colega disse que a última vez em que falou com Fernanda Young foi na sexta-feira (23).

Segundo ela, Fernanda Young “já estava estava com a malinha para ir para o sítio e disse que ia relaxar no fim de semana para se preparar para a peça”. A atriz e escritora levou os textos para repassar no fim de semana (em sua penúltima foto no Instagram, ela aparece no sítio com os textos ao lado). As colegas iam se reencontrar nesta segunda-feira (26). Em sua última postagem, na noite de sábado (24), Fernanda Young publicou uma foto do seu sítio e escreveu: “Onde queres descanso, sou desejo”.

Editora de diversos livros de Fernanda Young, Leila Name disse que, em novembro, será publicado um livro inédito escrito por ela aos 17 anos, cujos manuscritos Fernanda localizou recentemente. Ela também estava se dedicando a outra obra, mais extensa, intitulada “O Livro”, que reconta situações reais por meio da ficção. Essa obra fica inacabada. Funcionária da TV Globo, seu trabalho mais recente na televisão foi a série original “Shippados”, lançada pela Globoplay e estrelada por Tatá Werneck, Eduardo Sterblitch e Clarice Falcão.

Repercussão

A morte de Fernanda foi lamentada publicamente por artistas, amigos e admiradores.

Fernanda Nobre, atriz

“Estou em choque. Nosso espetáculo ia estrear dia 12 de setembro, e ela estava muito, muito feliz. Muito agradecida. A gente estava com uma relação muito intensa, muito profunda, muito feliz. Eu não consigo nem dizer o que ela foi. Mas ela estava feliz.”

Luiz Fernando Guimarães, ator

“Uma pessoa maravilhosa. Tive uma boa parte dos melhores anos da minha vida junto com Fernanda Young, Fernanda Torres, Alexandre Machado [marido de Fernanda Young e co-autor em ‘Os Normais’]. É uma perda muito grande para o mundo artístico. Sinto muito. Ela tem crianças lindas, era uma pessoa maravilhosa, adorável. A gente não espera isso nunca. Mas diante dessa realidade, espero que ela siga feliz e positivamente. Vamos sentir muita falta.”

Marisa Orth, atriz

“Era super trabalhadora, super criativa, uma das pessoas mais corajosas que eu conheci. Pensava, falava e agia igual. Vocês vão se chocar conhecendo mais a biografia da Fernanda agora e ver como ela trabalhava.”

Tony Ramos, ator

“Só posso dizer como fui privilegiado em viver o texto de Fernanda e de seu querido [marido] Alexandre no seriado ‘Vade Retro’. Eu só quero entender esse susto que todos nós tivemos. Era uma escritora primorosa, de convivência adorável. Peço orações a quem acredita, eu acredito, para sua família. Perdemos uma grande criadora e uma grande figura.”

Ciro Gomes, político

“Nesses tempos de obscurantismo, perder sua voz ousada, suas críticas lúcidas, seu texto forte, nos faz refletir sobre o nosso papel no mundo. Certamente ela diria para seguirmos na luta com ainda mais força. É o que faremos! Resistiremos! Fica com Deus, querida Fernanda!”.

