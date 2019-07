Juarez Soares morreu aos 78 anos, às 15h desta terça-feira (23), na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo, após sofrer duas paradas cardíacas. O jornalista esportivo lutava contra um câncer no intestino e no reto. O velório de Juarez Soares acontecerá a partir das 8h e o enterro às 15h desta quarta-feira (24), no Cemitério da Consolação.

Deixe seu comentário: