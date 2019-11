Porto Alegre Morre aos 80 anos o ex-vereador Clóvis Ilgenfritz

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2019

Ilgenfritz, 80 anos, era arquiteto e urbanista, foi vereador e deputado federal. Foto: CAU/RS/Divulgação Ilgenfritz, 80 anos, era arquiteto e urbanista, foi vereador e deputado federal. (Foto: CAU/RS/Divulgação) Foto: CAU/RS/Divulgação

Será velado neste domingo (24), na Câmara Municipal de Porto Alegre, o corpo do ex-vereador Clóvis Ilgenfritz. O velório ocorre a partir das 11 horas no Plenário Otávio Rocha, no 2º piso da Câmara. A cerimônia de cremação será no Crematório de Viamão.

Ilgenfritz, 80 anos, nascido em Ijuí, era arquiteto e urbanista formado pela Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Na mesma universidade foi professor de 1972 a 1977. Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento por causa de uma fibrose pulmonar desde outubro deste ano.

Foi eleito vereador pelo PT (Partido dos Trabalhadores) em 1988, sendo reeleito para quatro sucessivos mandatos até 2000. Em 1997 foi presidente da Câmara Municipal. Concorreu a deputado federal na eleição de 1998, conseguindo suplência e tendo assumido o cargo em 2001.

Foi o primeiro presidente do Saergs (Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul), presidente da FNA (Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas), conselheiro e vice-presidente do CAU/RS (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul).

Habitação popular

Segundo o CAU/RS, Clóvis dedicou sua vida profissional para trabalhos em habitação popular, ainda que também tenha atuado no mercado, sendo o criador da Lei de ATHIS (Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social), aprovada pelo Congresso Nacional em 2008. Ele apresentou o projeto pela primeira em 2002, quando foi deputado federal. Quatro anos depois, na legislatura seguinte, seu colega arquiteto e urbanista Zezéu Ribeiro, do mesmo partido, reapresentou o projeto, que depois virou a Lei 11.888/2008.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário