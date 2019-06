Morre ex-vocalista e fundador da banda de metal Angra, Andre Matos

View this post on Instagram

Com muita dor recebemos a notícia do falecimento do Andre Matos. O Angra está de luto. O Andre foi imprescindível para o sucesso e consagração desta banda. A contribuição de seu talento e presença é inestimável.⁣ ⁣⁣ ⁣Não há palavras neste momento que descrevam o tamanho do vazio deixado nos corações dos que o amaram de perto e de longe. O Brasil perde um talento insubstituível do gênero Heavy Metal e com ele morre a esperança de vê-lo em nossos palcos novamente.⁣ ⁣⁣ ⁣Que os anjos recebam sua alma e que a Deusa do Fogo mantenha a chama de seu legado artístico acesa sempre. R.I.P. Andre Matos