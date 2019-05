Morre ex-piloto da Fórmula 1 Niki Lauda, aos 70 anos

Aos 70 anos de idade, morreu uma das estrelas da Fórmula 1: o piloto Niki Lauda. O tricampeão mundial do esporte era presidente não-executivo da Mercedes, atualmente. Ele havia passado por um transplante de pulmão em 2018 e tinha ficado internado por mais dez dias, com febre, durante a virada do ano. Uma forte gripe contraída em viagem à Espanha teria dado início aos problemas de saúde do piloto.

Lauda era pai dos gêmeos Max e Mia, junto com Birgit Wetzinger, e de Mathias e Lukas com a ex-esposa Marlene Knaus, além de Christopher, concebido fora do casamento. Vida e arte