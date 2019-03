Morreu, nesta quinta-feira (28), aos 93 anos, Ary Marimon, ex-presidente da Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul). Marimon presidiu a Farsul por dois mandatos, exercendo o cargo no período de 1985 a 1991. Foi durante sua gestão que aconteceu a compra do terreno onde hoje está a ampliação da sede da Federação. As causas da morte não foram divulgadas.

Deixe seu comentário: