Mostra Elite Design realiza Super Meeting em Porto Alegre

A Mostra Elite Design inicia seus trabalhos com a realização do Super Meeting, no próximo dia 30 de maio, quinta-feira, a partir das 9h, no hotel Swan Tower Porto Alegre. O encontro é direcionado para patrocinadores e fornecedores oficiais, apoiadores, curadoria e profissionais da área de arquitetura, design e paisagismo do RS.

Em 2019, a mostra chega na sua terceira edição, na capital dos gaúchos, tendo novamente como palco, o clube de remo mais antigo do País, o GPA (Clube de Regatas Guaíba). A edição deste ano vem com uma programação intensa e acontecerá de 27 setembro a 24 de novembro de 2019.

Para os diretores e empresários Flávia Sffair e Paulo Pedroso, o Super Meeting Mostra Elite Design 2019 é um momento de sinergia entre todos os membros, que buscam esclarecer dúvidas, pontuar regras, ações e demais tratativas, que irão nortear os trabalhos em cada ambiente daqui até a abertura oficial da mostra.

Nesta edição, o Patrocínio da Mostra Elite Design é da Tintas Renner, Life NBox Containers e Vetrosul. Fornecedores Oficiais são: Pro Marmo e Lexxa Bagno. A Seguradora Oficial é Icatu Seguros. Apoio Local: DC Shopping. Já o Merchandising fica por conta da Tramontina e Termolar. Media Partner Transit e Antena 1. Já a curadoria e coordenação de obra é da Recyklare Arquitetura.

Serviço:

O que: Super Meeting Mostra Elite Design Porto Alegre-RS,

Quando: Dia 30 de maio, quinta-feira, às 9h.

Onde: Local: Swan Tower Porto Alegre, Av. Cristovão Colombo, 3192 – Higienópolis, em Porto Alegre

