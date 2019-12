Polícia Motorista de aplicativo é preso com 25 quilos de maconha no Litoral Norte gaúcho

13 de dezembro de 2019

Policiais civis e militares prenderam em flagrante um homem de 46 anos por tráfico de drogas, na noite de quinta-feira (12), na ERS-786, em Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Com ele, foram apreendidos 25 quilos de maconha.

O homem estava em um carro com placas de Jaguaruna (SC). A droga foi encontrada no porta-malas do veículo. Segundo os delegados Antônio Carlos Ractz Jr. e Paulo da Silva Perez, o traficante é morador de Imbé e trabalha como motorista de aplicativo.

