Motorista de caminhão desgovernado morre após veículo atingir prédio e duas residências; acidente deixou quatro feridos

O motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo enquanto fazia um desvio na rua Plínio Salgado, no município de Igrejinha, causando a própria morte e deixando outras quatro pessoas feridas. Ao descer a rua que liga a ERS-020 ao bairro Viaduto, trecho utilizado para acessar a ERS-115, o homem bateu em dois carros, invadiu um prédio e destruiu duas residências.

A vítima, Remy Carlos Zini, de 78 anos, morreu no local. Nas quartas-feiras, o prédio atingido oferta uma feira de produtores. Nesta quinta-feira não havia ninguém no local. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. Entre eles, uma é gestante, e estava em um dos automóveis atingidos. Ainda não se sabe as causas do acidente.