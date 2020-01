Rio Grande do Sul Motorista embriagado e sem habilitação é preso após causar acidente com morte no interior do Estado

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2020

O homem dirigia um Kadett Foto: PRF/Divulgação O homem dirigia um Kadett. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Uma mulher de 22 anos morreu em um acidente no quilômetro 264 da BR-385, em Mato Castelhano, na Região Norte do Rio Grande do Sul, por volta das 6h30min deste domingo (12).

Natural de Passo Fundo, a vítima estava um Kadett, com placas de Garibaldi. O carro saiu da pista, segundo informações divulgadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

O motorista do veículo, de 31 anos, natural de Paraí, não se feriu. Ele não possuía carteira de habilitação e havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, conforme apontou o teste do bafômetro. O homem foi preso em flagrante.

