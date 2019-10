Na manhã da próxima sexta-feira, o vice-presidente da República, general-da-reserva Antônio Hamilton Mourão, receberá a Medalha do Mérito Farroupilha. A cerimônia será realizada no Plenário 20 de Setembro da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O militar, de 66 anos, é natural de Porto Alegre e chefiou o Comando Militar do Sul (antigo 3º Exército) entre 2014 e 2016 .