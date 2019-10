A Lei de Abuso de Autoridade e suas repercussões na Justiça Criminal serão tema de um evento do MP (Ministério Público) em Porto Alegre na tarde desta segunda-feira. Aberto ao público, o encontro está marcado para as 14h no auditório da sede do órgão (avenida Aureliano de Figueiredo Pinto nº 80, bairro Praia de Belas) e prevê a participação de diversas autoridades.