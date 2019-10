O MP (Ministério Público) assinou um termo de cooperação com o Sindiregis (Sindicato dos Registradores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul) para obtenção de informações sobre registros civis de pessoas naturais. A partir deste sexta-feira (1º de novembro), os membros e servidores do órgão poderão acessar esse tipo de dado por meio da Central de Registro Civil do Estado do Rio Grande do Sul.