O MPF denunciou, pela 30ª vez, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral. Desta vez, por prestar informações falsas às autoridades fazendárias referente a pagamento do Imposto de Renda relativo aos anos calendários de 2013, 2014 e 2015, no valor total consolidado de R$ 10,4 milhões. Para o MPF, a conduta de Cabral caracteriza crime contra a ordem tributária.

