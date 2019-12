Política MPF investiga suposto pagamento de propina a procurador da Lava-Jato

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Januário Paludo Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O MPF (Ministério Público Federal) abriu investigação, no âmbito do STJ (Superior Tribunal de Justiça), para apurar suspeitas de pagamentos ilícitos ao procurador Januário Paludo, um dos mais experientes integrantes da força-tarefa da Operação Lava-Jato em Curitiba (PR).

Essa é a primeira investigação penal que tem como alvo um procurador da Lava-Jato no Paraná. A apuração partiu de um relatório da PF (Polícia Federal), de outubro, sobre mensagens trocadas entre o doleiro Dario Messer e sua namorada. As mensagens citam uma suposta propina paga a Paludo para dar proteção ao doleiro.

O teor do relatório da PF foi revelado no sábado (30) pelo site UOL. O documento foi enviado à PGR (Procuradoria-Geral da República) para adoção de providências. Integrantes do órgão avaliaram o caso como gravíssimo.

A investigação criminal está a cargo do subprocurador-geral Onofre Martins, designado pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, para oficiar a denúncia perante o STJ.

Paralelamente, a Corregedoria do Ministério Público Federal instaurou uma sindicância para apurar as mesmas suspeitas do ponto de vista ético-disciplinar. O procedimento está sob a responsabilidade da corregedora-geral, Elizeta Maria de Paiva Ramos.

