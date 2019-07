Mulher é detida em estrada com dois mil diamantes na calcinha

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu cerca de duas mil pedras preciosas com um casal nesta sexta-feira (19), na BR 364, em Vilhena – Rondônia, na divisa com Mato Grosso. Em nota, a Corporação informou que, antes de ser revistada, a mulher confessou que levava, na calcinha, envelopes com 1.930 diamantes.

As pedras, afirma a PRF, foram extraídas ilegalmente da Reserva Roosevelt, que pertence a União, e fica na cidade de Espigão do Oeste, Sul do Estado. Vilhena está a cerca de 700 km de Porto Velho.

Os policiais relataram que abordaram uma caminhonete Chevrolet S-10 na BR 364, que seguia no sentido Cuiabá. Um pedreiro de 65 anos conduzia o veículo, ao lado de uma fisioterapeuta de 41.

De acordo com a Polícia, o casal mora em Porto Velho. Os agentes narraram que ambos demonstraram nervosismo durante a fiscalização, “o que elevou o nível de alerta dos agentes da PRF”.

A Polícia relatou que o casal contou que havia comprado as pedras na cidade de Ji-Paraná por R$ 300 mil. O destino final seria Foz do Iguaçu, no Paraná, onde as pedras seriam negociadas.

Os suspeitos foram detidos e conduzidos à Delegacia da Polícia Federal, onde será instaurado um inquérito policial.

Os dois deverão ser enquadrados pelo crime de usurpação de matéria-prima da União.

R$ 1,5 milhão em carro de policiais aposentados

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na quarta-feira (17), em Minas Gerais, R$ 1,5 milhão em espécie no carro conduzido por dois policiais aposentados, entre eles o ex comandante da Polícia Militar de Alagoas Coronel Marco Aurélio Pinheiro.

O dinheiro foi encontrado no porta malas do veículo, em uma mala e uma mochila. A abordagem ocorreu por volta das 19h durante fiscalização de rotina no km 537 da BR381.

Os dois homens não possuíam comprovantes da origem do dinheiro e então foram encaminhados para a Polícia Federal de Divinópolis, a cerca de 120 quilômetros de Belo Horizonte.

Os policiais aposentados informaram a Polícia que o dinheiro seria destinado à compra de um imóvel em São Paulo.

Como não explicaram a origem do montante os dois homens podem ser indiciados por lavagem de dinheiro.

8,5 toneladas de drogas e 23 fuzis

As polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro apreenderam em operação conjunta na quinta-feira (18) 8,5 toneladas de drogas, entre cocaína, pasta de cocaína, maconha, haxixe e skank; 30 armas, sendo 23 fuzis, duas metralhadoras, duas espingardas 12 milímetros, uma submetralhadora Ina, uma pistola e um revólver, além de 75 granadas.

Segundo o governador do Estado, Wilson Witzel, foi a maior apreensão de armas e drogas da história do Estado. “O recado está dado. Não enfrente a polícia. Se enfrentar a polícia só há dois caminhos: será preso ou morto. Nós não teremos leniência. Não teremos piedade com quem não tem respeito com o ser humano alheio. Não tem respeito com a sociedade e com nossos policiais”, disse o governador em coletiva à imprensa para divulgar os dados da ação. As informações são do jornal Estado de S. Paulo.

