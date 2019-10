Mulher é presa em flagrante por uso de documento falso em Canoas

A Polícia Civil prendeu, na última quinta-feira (24), em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, uma mulher em flagrante por uso de documento falso. Segundo o delegado Pablo Rocha, a prisão se deu após o recebimento da denúncia de que uma mulher estaria apresentando um documento falso em um tabelionato.

“Policiais abordaram a mulher no interior do estabelecimento, a qual havia apresentado uma identidade falsa com a intenção de autenticar um documento. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a mulher de 24 anos e conduzida a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.”