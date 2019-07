Mulher hostilizada com filho no Grenal emite comunicado de agradecimento

View this post on Instagram

NOTA DE AGRADECIMENTO Pessoal, as últimas 24 horas têm sido uma verdadeira enxurrada de mensagens de conforto para mim e meu pequeno — não estou mais conseguindo responder todas as DMs, então gostaria de deixar registrado aqui nosso MUITO OBRIGADO PELO APOIO. O pessoal do @gremio está em contato comigo e estão me apoiando em todo esse processo. Então, novamente, agradeço a todos e todas e, no momento oportuno, vou me manifestar sobre o ocorrido!