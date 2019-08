Mulher que deixou dinheiro cair em rua de Santa Maria recupera quantia

A mulher que perdeu dinheiro em uma rua, em Santa Maria, procurou a Polícia Civil, na tarde desta quarta-feira (21) para recuperar o valor. A dona do dinheiro prestou depoimento e foi identificada com ajuda das câmeras de segurança que flagraram o momento em que a mulher deixa o dinheiro cair no chão. As imagens mostram, em seguida, um rapaz pegando a quantia. Ele entregou aos policiais, que iniciaram as buscas para encontrar a dona.

Nesta quarta, finalmente o caso foi solucionado e a dona saiu da delegacia com o dinheiro em mãos. O valor, que não havia sido divulgado até a mulher ser encontrada, era de R$ 677.

Relembre o caso

No dia 7 de agosto uma mulher deixou cair dinheiro na rua Doutor Bozano, no Centro de Santa Maria. Ela não percebe o incidente pois segurava outros objetos na mão e, por isso, continua caminhando.

Em seguida, passando pelo local na hora, o estudante Darshan Coelho Gonçalves, de 18 anos, resgata os valores. Ele chega a tentar encontrar a dona dos valores, mas sem conseguir, aciona os policiais, que iniciam as divulgações para tentar devolver o valor.

