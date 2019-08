Mulheres da Arábia Saudita agora poderão viajar ao exterior sem a autorização dos homens

De dirigir a viajar para o exterior, as mulheres sauditas conquistaram uma série de liberdades nos últimos anos, resultado do alívio de uma série de restrições consideradas repressivas por grupos defensores dos direitos humanos.

Nesta sexta-feira (02), Riad autorizou suas cidadãs a tirar passaportes e viajar ao exterior sem precisar obter a aprovação de um tutor do gênero masculino. A medida afrouxa um sistema de tutela criticado internacionalmente, em que as mulheres precisam da autorização de um parente homem para tomar uma variedade de decisões importantes em suas vidas.

Conheça alguns dos principais obstáculos para a liberdade das mulheres no país:

Vida familiar

Ainda é necessário que uma mulher obtenha permissão de um parente do sexo masculino para se casar ou morar sozinha – aquelas que desobedecem seus tutores ficam sujeitas à prisão. Caso uma cidadã do país se case com um estrangeiro, seus filhos não terão direito à cidadania saudita.

Nesta sexta-feira, além de garantir às mulheres com mais de 21 anos o direito de tirar um passaporte e viajar ao exterior, Riad também permitiu que elas possam registrar nascimentos, casamentos e divórcios. A medida também permite que as cidadãs sauditas sejam guardiãs legais e solicitem a emissão de documentos oficiais.

Saúde e educação

Desde 2017, as mulheres do país não precisam do consentimento de um parente homem para ter acesso a serviços básicos de saúde e educação.Grupos defensores dos direitos humanos, entretanto, afirmam que isto só é respeitado ocasionalmente.

Muitos aspectos do sistema de tutela não estão registrados como lei, mas foram incorporados pela prática informal.

Judicial

Na Arábia Saudita, mulheres não podem dar entrada em um processo por conta própria, algo que, segundo ativistas, limita sua habilidade de relatar casos de violência doméstica.

Elas podem ser testemunhas no tribunal mas, em alguns casos, seus depoimentos têm apenas metade do valor daqueles dados por homens. Recentemente, o reino aboliu a obrigação de que elas comparecessem à corte acompanhadas por um tutor para identificá-las.

As cidadãs que foram presas ou levadas para um abrigo controlado pelo governo não poderão ser soltas sem a autorização de seus guardiões.

Profissional

Os decretos desta sexta-feira estipulam que todos os cidadãos do país tenham o direito de trabalhar sem que sejam discriminadas por seu gênero, idade ou deficiências.

Anteriormente, a Arábia Saudita havia removido as restrições ao trabalho feminino de sua legislação, abolindo os requerimentos formais que obrigavam as mulheres a obter a autorização de um tutor para que pudessem trabalhar. Alguns empregadores, entretanto, ainda pedem tais permissões – e não são punidos por isso.

O consentimento masculino ainda é necessário para que elas consigam abrir uma conta bancária ou solicitar um empréstimo.

Direção

Em 2017, a Arábia Saudita permitiu que as mulheres tirassem carteira de motorista . A proibição à presença feminina atrás no volante era vista como emblema da repressão no país.

Defensores dos direitos humanos, entretanto, afirmam que as escolas de direção que aceitam alunas ainda são poucas e costumam a cobrar caro.

Habitação

Mulheres têm permissão para comprar ou alugar imóveis, mas as normas sociais vigentes no país ainda dificultam que tais atividades sejam realizadas sem um parente homem, afirmam grupos defensores dos direitos humanos.

Roupas

Mulheres devem se vestir de modo modesto, mas esta definição varia de acordo com a situação e com a região do país. Não há um código indumentário firmado por lei, mas na prática, espera-se que a maior parte das mulheres utilize longas vestimentas pretas e cubram sua cabeça com lenços.

As vestimentas são monitoradas pela polícia religiosa do país, e cidadãs sauditas já foram presas por utilizar roupas “não modestas”. De maneira geral, as regras não são extensivas a estrangeiras.

Ativismo

O relaxamento das normas sociais e das leis do país têm sido acompanhado por um endurecimento do combate à dissidência, incluindo a detenção e a suposta tortura de ativistas que defendem há décadas mais direitos às mulheres.

Esportes

Clérigos conservadores defendem que as mulheres que realizam atividades físicas não são “modestas”, até mesmo quando não estão em público ou longe dos homens.

Pela primeira vez, duas atletas representaram Riad nas Olimpíadas de 2012, em Londres. Outras quatro foram a Londres, em 2012.

