Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2019

Em meio a muita confusão, ônibus do Flamengo chega ao aeroporto. (Foto: Reprodução/TV)

O “AeroFla” que começou no Ninho do Urubu e terminou no Galeão reuniu mais de 10 mil pessoas na tarde desta quarta-feira (20), antes da viagem para a final da Libertadores contra o River Plate em Lima, no Peru. Porém, houve um princípio de tumulto na chegada do ônibus ao aeroporto.

A multidão que cercava o terminal de carga derrubou a grade durante a passagem do veículo, deixando alguns feridos com cortes e hematomas. Policiais precisaram usar gás de pimenta para dispersar os torcedores mais próximos, mas também atingiu a imprensa.

Durante a passagem do ônibus nos arredores, um carro estacionado chegou a ser erguido pela multidão até sair do caminho e permitir uma curva do veículo. Uma grade nesse ponto também caiu com torcedores pendurados, mas não houve invasão nesse primeiro momento.

O Flamengo enfrenta o River Plate no sábado, às 17h (de Brasília), e independentemente do resultado não dormirá no país. A programação prevê o retorno da delegação ainda na madrugada de domingo, com chegada prevista para o Galeão às 9h25. O clube não joga pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, mas pode conquistar o título em caso de empate ou derrota do Palmeiras contra o Grêmio.

A programação do Flamengo em Lima já está definida. Serão dois treinos, um quinta e outro sexta, ambos às 10h, no centro de treinamento da Federação Peruana, o Villa Deportiva Nacional. Na véspera da final, está previsto uma atividade às 17h30, no Estádio Monumental de Lima, palco da decisão, e coletivas de Jorge Jesus e Everton Ribeiro.

Nomes barrados

A Conmebol enviou ao Controle Nacional de Migrações do Peru uma lista com nomes de 1.500 flamenguistas proibidos de entrar no país para acompanhar a final da Libertadores entre Flamengo e River Plate no próximo sábado, em Lima. As informações são da agência peruana de notícias “Andina”.

De acordo com a notícia, todos os torcedores fazem parte de torcidas organizadas e têm histórico de envolvimento em episódios de violência. Na segunda-feira, dois homens com o nome na lista teriam sido barrados na fronteira.

“A Conmebol enviou uma lista de 1.500 membros de torcidas organizadas do Flamengo para evitar suas entradas no Peru”, informou à agência a entidade responsável pelo controle de migrações no país. “Os cidadãos brasileiros foram sancionados pela máxima entidade de futebol da região por terem realizado atos de violência durante um evento esportivo”, completou, sem especificar qual evento foi esse.

Nos últimos dias, mais de 3 mil brasileiros cruzaram por terra o posto fronteiriço de Inãpari, no Acre. No total, 12.500 ingressos foram destinados exclusivamente à torcida do Flamengo para a decisão.

