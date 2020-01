Esporte Musto é apresentado e fala sobre “construir família” no Inter

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

Musto foi o primeiro pedido de Eduardo Coudet para reforçar o Inter Foto: Rádio Grenal Foto: Rádio Grenal

O volante Damián Musto foi apresentado oficialmente no Internacional. Ainda sem numeração escolhida, o volante admitiu que a equipe tende a crescer nas mãos de Coudet e falou sobre se espelhar em D’Alessandro.

Musto foi o primeiro pedido de Eduardo Coudet no Internacional. E não poderia ter sido diferente. O volante que foi apresentado nessa quinta (09), falou muito sobre os detalhes do trabalho de Coudet e sobre o crescimento que o time deve ter com ele. Além disso, Musto revelou ter recebido vídeos de Coudet em meio a negociação para já estudar o clube e os companheiros.

Sobre a oportunidade, Musto agradeceu ao Inter e admitiu muita alegria e sentimento de adrenalina por vestir uma camisa como a do Internacional.

