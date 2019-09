Na preparação para a decisão da Copa do Brasil, Kannemann fica de fora de rachão e Maicon segue como dúvida

*Valéria Possamai

O Grêmio encerrou, na manhã desta terça-feira, a preparação para o jogo decisivo das semifinais da Copa do Brasil. Amanhã, na Arena da Baixada, o tricolor define o futuro na competição, diante do Athletico-PR, tendo a vantagem de ter vencido por 2 a 0, no jogo de ida.

Como de praxe, o trabalho teve a maior parte realizada com portões fechados, cenário que se repetiu nesta segunda-feira, na reapresentação. Quando o acesso foi liberado, o grupo realizava o tradicional rachão, que teve a ausência de Kannemann. Apesar de não estar no gramado, o zagueiro não preocupa para a decisão.

Por outro lado, o técnico Renato Portaluppi ainda conta com uma incerteza. Maicon, com dores na panturrilha, segue como dúvida. O volante, mais uma vez, não participou do treinamento. Contudo, ele está concentrado e viaja com a delegação para Curitiba. O jogador passará por um último teste minutos antes do jogo desta quarta-feira.

O Grêmio tem uma preocupação a mais com a situação de Maicon, justamente pelo gramado sintético da Arena da Baixada. Por isso, o atleta passará por uma última avaliação para que não haja agravamento das dores. Caso o camisa 8 fique de fora, Rômulo deve atuar.

Assim, o provável Grêmio tem: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Rômulo, Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre, Pepê; André.

No início da tarde, o grupo de 27 atletas embarca para Curitiba. O enfrentamento contra o Athletico está marcado para esta quarta-feira, às 19h, na Arena da Baixada. Com a vitória conquistada por 2 a 0, no jogo de ida, na Arena, o tricolor gaúcho leva vantagem em busca de uma vaga às finais da Copa do Brasil.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas