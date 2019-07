Na véspera do clássico Grenal, o Grêmio realizou um treino fechado em Porto Alegre

A última atividade antes do clássico Grenal 421 manteve o mistério do time que o técnico Renato Portaluppi colocará em campo neste sábado (20) à noite no estádio Beira-Rio. O clássico é válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019 e uma vitória pode colocar o Grêmio na 5ª colocação na tabela de classificação. Os atletas gremistas estão concentrados desde a tarde desta sexta-feira (19).

Quando a imprensa teve acesso à atividade, os atletas participavam de um rachão no CT Presidente Luiz Carvalho. Os zagueiros Geromel e Kannemann, além do centroavante André não participaram desta parte específica da atividade da tarde. Antes, o técnico Renato Portaluppi e seu auxiliar Alexandre Mendes tiveram tempo para acertar os últimos detalhes táticos para o clássico deste sábado. Ao final do treinamento, os atletas ainda treinaram lances de bola parada, que não contou com a presença da imprensa.

Reservas

O clássico 421 será provavelmente de reservas. Os dois times vêm de uma classificação às semifinais na Copa do Brasil e tem pela frente uma semana decisiva na Copa Libertadores. Porém, é hora de focar no confronto clássico. “Do Brasil, acho que é o maior clássico. Mesmo sem saber se vamos jogar já ficamos imaginando”, diz o volante Rômulo.

Será que tem favorito? Para outro volante tricolor, Thaciano, ambos buscarão a vitória. “Clássico é diferente. Os dois chegam muito fortes. Precisamos estar concentrados para fazer uma boa partida”, disse ele. Rômulo concorda e destaca que, mesmo sem saber quem vai jogar, cada um deve dar o seu melhor: “Todo mundo quer jogar, vamos dar nosso melhor.”

