Na volta do recesso, pauta será a reforma da Previdência estadual

Não é apenas no Congresso Nacional que a pauta da reforma da Previdência vai monopolizar os debates a partir do final do recesso nesta quinta-feira. Também no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite pretende alterar as regras de aposentadoria dos servidores do Estado. Esta iniciativa, deverá gerar um novo embate na Assembleia Legislativa, e mais um teste para a base de apoio do governo. A base até agora tem se mostrado sólida, com 40 deputados. Neste tema, o teste será ainda mais duro, pela pressão que corporações importantes dos três poderes prometem fazer sobre os deputados. Nesta questão,só existe um consenso: a previdência do Estado está à beira da falência e, se algo não for feito, as futuras aposentadorias e pensões se tornarão impagáveis.

É preciso deixar claro por que Greewald pode ser preso

Embora muitos palpites apaixonados, o fato é que o dono do site The Intercept pode sim ser preso no País. Dentre outros enquadramentos, pelo artigo 13 da Lei de Segurança Nacional que poderia ser invocado, diante de novas evidências de que os hackers tenham, de fato, acessado o celular do presidente Jair Bolsonaro. Este ato permitiria enquadrar ali, a obtenção de dados sigilosos de Estado. Nesse caso, a punição vai de três a 15 anos de prisão.”

Bolsonaro fiz que Fernando de Santa Cruz foi justiçado por companheiros

Depois de uma acirrada troca de palavras ásperas nas redes sociais com o presidente da OAB, o presidente Jair Bolsonaro foi ao barbeiro ontem e ali gravou um polêmico vídeo, no qual relata um dado histórico: o justiçamento de Fernando de Santa Cruz Oliveira, pai do presidente nacional da OAB. Bolsonaro diz que Fernando, em 1974, então guerrilheiro com 26 anos, foi morto por seus próprios companheiros da AP, a Ação Popular, que antes de 64 começou como desdobramento da JUC, era católico, mas depois, no final da década de 70, virou comunista e maoísta de extrema esquerda, tornando-se grupo armado sanguinário. Para quem não sabe, Justiçamento é como os comunistas denominam execuções de companheiros ou ex-companheiros e inimigos, muitas vezes por traição.

Notas de repúdio

Ontem, OAB gaúcha,e a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul sem manifestaram através de notas, discordância com as declarações do presidente Jair Bolsonaro.

Bancos abertos aos sábados

Um tópico da Medida Provisória da Liberdade Econômica permite que os bancos abram suas agências aos sábados. Esse é apenas um dos muitos pontos do relatório que vem sendo elaborado pelo deputado federal Jerônimo Goergen (PP). Ontem ele visitou a Federação das Associações de Municípios do Estado, em busca de sugestões ao relatório.

Paulo Guedes aos opositores: “Vai trabalhar, vagabundo”.

O ministro da Economia Paulo Guedes lamentou ontem que, enquanto a democracia brasileira funciona normalmente, com o Judiciário, o Legislativo e o Executivo atuando de forma harmônica, “alguns parecem que não se conformam em ter perdido a eleição, e ficam todo dia no celular, buscando invadir a privacidade de outros, em busca de algo que possa derrubar alguém”. A estes, Guedes deu um conselho objetivo: “Vai trabalhar, vagabundo”.

