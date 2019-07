Nacional 0 x 0 Internacional: veja como foi o primeiro tempo

O Internacional está enfrentando o Nacional no estádio Gran Parque Central, no Uruguai. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. No primeiro tempo, o placar ficou em 0 a 0.

A equipe colorada iniciou a partida pressionando, começou jogando no 4-1-4-1, e segurava a bola no ataque. Já a do Nacional, mesmo com a força da torcida, jogava no erro do adversário, sem pressão. Segurando a bola e trocando passes, a primeira chegada colorada aconteceu aos oito minutos, quando Guerrero fez o pivô e Patrick bateu com muito perigo. A finalização assustou, mas saiu.

O jogo começou a esquentar quando, aos 17 minutos, Bergessio recebeu na área e cruzou para trás. Porém, ninguém chegou e Bruno afastou o perigo. Logo depois, em uma falta cometida em Patrick, o colorado quase marcou. D’Ale colocou a bola na área, a zaga tirou. Nico pegou o rebote dentro da área e bateu, mas a defesa salvou em cima da linha.

Com o susto, o Nacional acordou e passou a levar muito perigo. Primeiro, aos 23 minutos, após um cruzamento na área do Inter, Uendel cortou. A bola sobrou para Rafael Garcia, que bateu cruzado e a bola pegou na trave. Depois, mais um susto! Um lançamento mal cortado por Moledo, sobrou para Zunino, que bateu rasteiro. Lomba tirou com o pé para escanteio.

Não satisfeito com as chances perdidas, o Nacional tentou mais uma vez e teve a melhor chance do jogo. Aos 28 minutos, Bergessio recebeu por baixo, fugiu de Cuesta e tocou por cobertura de Lomba. A bola passou na frente do gol e saiu em linha de fundo.

Aos 33 minutos, o colorado conseguiu o seu primeiro escanteio no jogo, após Nico ajeitar para Guerrero, que bateu em cima da defesa. Ainda teve um pedido de pênalti, aos 44 minutos. Edenilson inverteu para Uendel, que cruzou para trás. Guerrero tentou concluir, mas a zaga cortou. O banco do Inter pediu pênalti, mas o VAR não foi acionado.

A partir daí, as chances claras começaram a não aparecer mais para o Internacional que começou a dar muitos balões, deixando o jogo ruim. Será que Odair Hellmann vai melhorar seu meio de campo para o segundo tempo?

