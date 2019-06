“Não é por que ganhamos que está tudo bem”, afirma Renato sobre as oscilações do Grêmio

por Kyane Sutelo

O Grêmio conseguiu os três pontos sobre o Fortaleza, neste sábado (8), e respira aliviado fora do Z4 do Brasileirão. Porém, em coletiva após a partida, no Centenário, em Caxias do Sul, Renato Portaluppi admitiu que o time precisa de mais vitórias. “Não é porque ganhamos que está tudo bem”, disse ele, e complementou: “Precisamos parar de oscilar”.

Renato reconheceu que a partida não foi boa, apesar de sua equipe ter levado a melhor. “Não fizemos uma grande partida. Mas melhoramos no segundo tempo”, admitiu o comandante tricolor. Dificuldades à parte, obviamente que o técnico elogiou seu grupo ao comentar sobre a expectativa da torcida. “Somos os culpados por termos viciado os torcedores com grandes partidas”, afirmou ele.

Após elogiar o time do Fortaleza, que classificou como “muito perigoso” e bem colocado em campo, Renato disse que essa vitória traz confiança e tranquilidade ao Tricolor, na parada do campeonato devido à Copa América. O técnico ainda garantiu alegrias aos gremistas: “O torcedor pode ficar tranquilo que o Grêmio depois da volta da Copa América vai vencer os seus jogos e brigar pelas primeiras posições”.

