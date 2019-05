“Não vão conseguir fazer crise com o Grêmio”: Renato rebate críticos após empate com o Juventude

Após o empate em 0 a 0 com o Juventude, pela estreia nas oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Renato Portaluppi rebateu as críticas quanto à sequência sem vitórias do time, e tratou de mandar recado para os “cornetinhos”, em entrevista coletiva. As informações são da Rádio Grenal.

“Acho que está faltando um pouquinho de educação para alguns na imprensa. Com todo respeito, mas não vão conseguir fazer crise com o Grêmio. Os ‘cornetinhos’ podem tentar fazer crise e eu vou lembrar sempre dos títulos do Grêmio. Sempre respeito todos vocês da imprensa, mas crise no Grêmio não vão conseguir criar”, declarou o treinador.

Renato também voltou a ressaltar o discurso de que o time “vai decolar” nas próximas rodadas do Brasileirão e mostrou confiança para conquistar vaga às quartas na Arena, no jogo de volta, na próxima semana. “Não tem mais jogo fácil. Respeitamos todo tempo a equipe do Juventude e precisamos ressaltar o trabalho do Marquinhos (Santos). Na Copa do Brasil são 180 minutos. Ainda temos mais 90 minutos na nossa Arena. O obejtivo é conquistar a classificação, assim como o Juventude também quer. No Brasileiro, daqui a pouco o Grêmio volta a decolar. Aposto 3 por 1 com quem diz que o Grêmio briga para não cair”, disse.

Com o empate sem gols no estádio Alfredo Jaconi, a decisão ficará para a próxima quarta-feira (29), na Arena do Grêmio, às 21h30min. Quem ganhar passará para a próxima fase e, em caso de empate, haverá pênaltis.

Treino

O plantel gremista voltou às atividades na tarde desta quinta-feira (23) no CT Presidente Luiz Carvalho. Após o empate no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, os atletas se reapresentaram visando o confronto contra o Atlético-MG no próximo sábado (25), na Arena. Com dois pontos na tabela, o Tricolor buscará a recuperação dentro do campeonato jogando em seus domínios com o apoio do torcedor. Os jogadores que atuaram contra o Juventude realizaram atividades de reforço físico na academia do CT.

O treinamento foi focado em finalizações em sua parte inicial. Após, os atletas foram divididos em dois times e realizaram um enfrentamento em espaço curto, visando toques rápidos entre os companheiros de time.

Nesta sexta-feira (24) pela manhã, o Grêmio volta às atividades e realiza o último treinamento antes de enfrentar o Galo. A primeira parte da atividade será fechada para a imprensa.

Grêmio e Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que o Estádio Centenário foi o escolhido para receber Grêmio e Fortaleza, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Por conta da utilização da Arena para a disputa da Copa América, o estádio não poderá receber a partida pois estará cedido ao Comitê Organizador Local da Copa América no período que antecede a competição. A partida ocorrerá no dia 8 de junho, às 19h, em Caxias do Sul.