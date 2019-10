Nasce filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti

Nasceu na manhã desta quarta-feira (23) a filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti. A apresentadora anunciou o nascimento da primeira filha no Twitter. “Ela é muito linda”, escreveu. Pouco mais de uma hora depois, ela fez um post no Instagram.

“Minha neném nasceu. Tava com tanto medo que pensei em fugir do hospital durante a noite. Mas escalar prédios grávida é muito difícil, ainda mais para quem já não escapava sem estar grávida.p.s: normalmente as pessoas vão bem bonitas para sala de parto. Eu ouvi a frase ‘a senhora gostaria de pentear o cabelo?’.”

Durante a toda a gestação, Tatá brincou sobre a escolha nome da pequena. Até o início da tarde desta quarta-feira, ele ainda não havia sido divulgado. A assessoria de imprensa da apresentadora confirmou o nascimento em nota. “Tatá Werneck deu à luz uma linda menina nesta [quarta] de manhã. Ela e Rafael Vitti estão radiantes e agradecem o carinho de todos”.

No último final de semana, o casal participou da gravação da vinheta de fim de ano da TV Globo, e Tatá fez mais uma brincadeira nas redes sociais. “Fui na chamada de final de ano pra ver se nascia e economizava no making of”, escreveu no domingo (20).