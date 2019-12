Acontece Natal Alegre leva Flash Mob natalino para o Shopping Total

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Shopping Total foi palco do último Flash Mob do Natal Alegre 2019. Foto: Divulgação/Shopping Total Shopping Total foi palco do último Flash Mob do Natal Alegre 2019. (Foto: Divulgação/Shopping Total) Foto: Divulgação/Shopping Total

Depois do Aeroporto Salgado Filho, Mercado Público e Estação Mercado do Trensurb, foi a vez do Shopping Total receber o Flash Mob Natal Em Dança. A apresentação realizada nesta quarta-feira (18), encerrou a ação que integra a programação do Natal Alegre 2019, promovido pela prefeitura e entidades empresariais da Capital.

Os clientes do Total foram surpreendidos quando 12 integrantes dos grupos New School Dreams (Porto Alegre) e GOA (Novo Hamburgo) começaram a executar a coreografia embalada por Frank Sinatra e Mariah Carey. A plateia vibrou com os movimentos de dança de rua, jazz e break dance.

O coordenador de Dança da Secretaria Municipal da Cultura, Airton Tomazzoni, comemorou o resultado do Flash Mob de Natal. “Ter a oportunidade de levar a dança para lugares de grande circulação foi muito interessante. Nosso desafio de integrar o espaço à coreografia foi vencido e entregamos belas apresentações. O aplauso do público é o nosso presente”, celebra Tomazzoni.

A coordenadora de Projetos e Captação da Cultura, Adriana Mentz Martins, também comemora o sucesso da ação. “Os flash mobs superaram as expectativas e já planejamos ocupar espaços inusitados com dança durante a Semana de Porto Alegre, em 2020”.

