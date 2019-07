Natanael é apresentado no Inter e garantiu que “raça e sangue na veia não vão faltar”

O mais recente reforço do Inter foi apresentado oficialmente à torcida colorada e imprensa nesta quarta-feira (3). Aos 28 anos de idade, o lateral esquerdo Natanael chega do futebol europeu para somar experiência e qualidade nas opções do técnico Odair Hellmann, de olho na disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América.

Com um contrato de três anos e vestindo a camisa de número 28, o atleta foi apresentado pelo vice-presidente de futebol Roberto Melo e o diretor executivo Rodrigo Caetano após o treinamento da manhã desta quarta.

Após a apresentação, Natanael concedeu sua primeira entrevista coletiva como jogador colorado. Empolgado com a oportunidade de defender as cores do Internacional, o lateral prometeu máximo comprometimento: “pode ter certeza que raça não vai faltar. Superação, vontade, sangue na veia. Aqui corre vermelho, gana de vencer. Não gosto de perder nem no rachão”, revelou.

Natanael esteve as últimas quatro temporadas na Europa defendendo o Ludogorets, da Bulgária. Foi tetracampeão nacional e disputou três edições da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Marcou seis gols e deu 18 assistências em 149 jogos.

Formado no futebol Matogrossense, Natanael disputou as temporadas de 2014 e 2015 pelo Athlético-PR antes de ser negociado com o futebol do exterior. Fez 79 jogos, incluindo a participação na Libertadores 2014, marcou um gol e terminou o Campeonato Brasileiro do mesmo ano como líder em assistências pelo clube: nove.

