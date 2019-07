Nego do Borel posta foto com David Neres e namoradas e pede: “Sem comentários racistas”

O cantor Nego do Borel está de férias em Portugal e aproveitou para fazer uns clicks e postar em suas redes sociais. No Instagram, ele colocou uma foto em que aparece sem camisa, ao lado da namorada Duda Reis, de David Neres – jogador da seleção brasileira e do Ajax – e sua namorada, Kira Winona.

Na legenda, Borel escreveu: “Curtindo Algarve, curtindo Portugal. Encontrei o nosso jogador David Neres aqui, tamo junto meu mano, sucesso e tudo de bom sempre !!! Ops: SEM RISADINHA. Por favor, Sem comentários racistas”.

Duda, que está no ar como Mari em “Malhação – Toda Forma de Amar”, disse nos comentários: “Piscininha amor”. O jogador não ficou de fora e vibrou: “Brabo”. Recentemente, ela se envolveu em uma polêmica ao divulgar um clique em que está abraçada com crianças angolanas. “Meu Deus, pessoas negras não são atração turística, garota”, criticou uma fã.

Nos comentários, os fãs não perderam a oportunidade de elogiar o grupo. “Que fotão”, escreveu um seguidor. “Os casais mais bonitos do mundo”, opinou outro.

