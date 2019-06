Os grandes bancos credores da Odebrecht preferem uma negociação extrajudicial com a companhia a deixar que ela peça proteção à Justiça para repactuar dívidas, afirmou o presidente do Bradesco, Octavio de Lazari. A companhia, em crise desde a Lava-Jato, enfrenta dificuldades financeiras. O quadro se agravou com a ameaça da Caixa de executar dívidas da companhia.

Deixe seu comentário: