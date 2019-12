Últimas “Neiva do céu, o que foi 2019?”: confira alguns dos principais memes do ano

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2019

Ivete e Neiva são amigas há mais de 30 anos. Foto: Reprodução/Facebook Ivete e Neiva são amigas há mais de 30 anos. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

Todos os anos alguns fatos acabam virando memes, e com 2019 não podia ser diferente. Um dos mais comentados foi o “Neusa, do céu!”, sobre uma conversa entre duas amigas sobre a noite de amor de uma delas. Confira estes e outros casos que ganharam as redes neste ano.

Bordão do ano: “Neiva do céu!”

O bordão “Neiva do céu!” faz parte de uma mensagem em que Ivete conta sobre a frustração de um encontro para sua amiga Neiva.

A responsável pela mensagem explica, com bom humor, como foi sair com um homem que, segundo ela, tinha “só um sinarzinho” (sic).

“Quando encontrei com ele, eu fiquei encantada. Eu falei: ‘Nossa, esse homem é bonito’. Moreno, alto, com aquele corpão, falei: ‘É hoje que nós vamos nos saciar’”, disse Ivete com muito bom humor.

No entanto, pouco tempo depois, veio a decepção. “Ele se abriu comigo, começou a chorar, dizendo que não dá sorte com mulheres, que todas as namoradas não dão certo e, até então, eu não entendia o porquê. Até que na hora do ‘vamos ver’, eu entendi por que as namoradas não davam certo, por causa do ‘sinarzinho’ (sic)”, explicou.

As duas amigas se conhecem há mais de 30 anos, e garantem que, mesmo depois do áudio, ter viralizado, a amizade continua. “No começo foi ruim, fiquei chorando dentro de casa, mas no final foi até que bom.. Agradeço o apoio de todos, de coração, e contem com a minha simplicidade e humildade”, afirmou Ivete.

“Só quem viveu sabe”

A frase viralizou quando um frame de uma entrevista da ex-modelo Andressa Urach com Marília Gabriela começou a ser compartilhado no Twitter com a legenda “Ai, Gabi, só quem viveu sabe”. A frase é usada de maneira nostálgica, ao lado da imagem de algo que aconteceu há bastante tempo. Esse meme é a essência do ano no Twitter. Foram tantos memes neste 2019 que nem parece que foi só um ano… Só quem viveu sabe.

“Amada”

Cara de espanto é o que traduz o meme “amada”, pois foi essa cara que a cantora Fafá de Belém fez para o também cantor Johnny Hooker durante uma entrevista. A internet não perdoou e passou a compartilhar a imagem junto com a legenda “amada?”. Assim nasceu, por volta de julho, o meme, que circula pelas mídias sociais, com algumas variações para “beloved” e até “armada”.

Meme de cachorro

O vira-lata caramelo Sasha dog viralizou em um filtro de realidade aumentada do Instagram, onde é possível colocar um cachorro em fotos de qualquer ambiente. É possível colocar em casa, no trabalho, na cama, e dizer que adotou um cãozinho assim. O meme pegou mesmo a partir de outubro.

“Chico!!”

Outro cãozinho que viralizou foi o Chico, em um vídeo compartilhado em julho por sua dona após uma “arte” do cusco. Logo no início da gravação dá para perceber o desespero da mulher: “Gente, olha isso! Olha o meu quarto, Chico”, gritou a mulher. O animal estava deitado em uma cama completamente destruída, com a espuma do colchão espalhada pela cama e com sinais de que ele chegou a cavando o móvel.

Na seqüência, a tutora se aproxima e ele se deita com a barriga para cima, demonstrando um pouco de ‘desentendimento’ e com uma carinha de charme. A moça continua a bronca: “Olha o que você fez, Chico! Até o controle. Você é um demônio”.

“Vem tranquilo”

Esse começou com uma briga. O lutador Gabriel se ofendeu com o comentário de um colega sobre seu pai, já falecido, mas tentou resolver a questão na conversa, o que não deu certo. A briga foi gravada e o vídeo viralizou. Durante a luta, Gabriel repete “vem tranquilo, vem tranquilo”. Claro que a frase virou meme.

Ô lokinho

Em maio, o Snapchat lançou um filtro que deixava qualquer pessoa com cara de criança. O filtro fez tanto sucesso que até fotos de celebridades, políticos e personagens apareceram em versões “mirins”, como Sandra Annenberg e Faustão, acompanhados dos seus próprios bordões, como “que deselegante” e “ô louco, meu”.

