Nem para lá, nem para cá

O Supremo Tribunal Federal ficou no meio do caminho: tanto a concessão do pedido de liberdade como da transferência de Lula para um presídio comum criariam cenários de possíveis manifestações e conflitos nas ruas. A decisão conciliatória foi entendida pela maioria dos ministros como a mais adequada para não fazer subir o termômetro. Consideram que a temperatura já está no nível de alerta.

Faltou explicar

A oposição atacou com unhas e dentes as mudanças na reforma da Previdência, mas não indicou, em nenhum momento, a forma de cobrir o déficit crescente provocado pelo pagamento de aposentadorias e pensões.

Desproporção

Têm razão os que apontam: perdas em valores de aposentadorias ocorrerão apenas entre os que ganham salários menores.

Não se entendem

O tamanho das divergências durante os debates, ontem, deixou a impressão de que os governistas tratavam de uma reforma e a oposição tinha outro texto na mão. De comum entre os dois lados, apenas a gritaria nos microfones.

Bufão

Para atrapalhar mais, uma das estrelas da sessão plenária, ontem, foi o deputado federal Boca Aberta (ele se identifica assim), do Pros do Paraná. Seu nome: Emerson Petriv. Inúmeras vezes correu ao microfone de apartes para atacar adversários em Londrina, sua principal base eleitoral. Com linguagem de boteco, terminava cada fala dizendo que “não tenho medo de ser processado”. Claro, existe a imunidade…

Imperturbável

O deputado federal Rodrigo Maia aprendeu a presidir sessões plenárias tumultuadas da Câmara com a tranquilidade de quem está em casa lendo um livro. Só não diz onde fez o curso de paciência.

Há chance

No Senado, onde a reforma começará a ser analisada, todos sabem: cada vez mais os orçamentos de governos estaduais e prefeituras estão comprometidos com rombos previdenciários. Por isso, serão incluídos por meio de emenda constitucional.

Fuga vergonhosa

Não há nada mais complicado no País do que ter a União como devedor. Sobretudo quando os Estados se tornam credores. Minas Gerais e Pará são os que mais se mobilizam para o confronto em função do calote aplicado por Brasília com a Lei Kandir.

É preciso protestar

A Frente Nacional dos Prefeitos é contrária à incorporação do Imposto Sobre Serviço a um novo tributo unificado sobre o consumo, que a União recolheria. Tem razão. Já faz parte dos costumes: o dinheiro recolhido em todo o País vai a jato para Brasília e volta de carreta.

Bola de neve

A Secretaria da Fazenda do Estado anuncia que hoje vai quitar os pagamentos da folha de junho.

A 8 de agosto de 2016, o governo do Estado terminou de depositar os salários de julho ao funcionalismo público.

Pelo equilíbrio

A presença da deputada federal Maria do Rosário, amanhã, em Uruguaiana, provoca discussões entre apoiadores e críticos na redes sociais. A presidente municipal do PSL, Stella Luzardo Alves, divulgou nota, pedindo coerência e discernimento a todos que têm anunciado manifestações.

Mantém-se o recorde mundial

Juros do cheque especial estão na altura dos 290 por cento ao ano e dos cartões em mais de 300 por cento.

Rompimento

A presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Monica Leal, do PP, anunciou ontem que será “uma vereadora independente e trabalhará apenas pelo bem da cidade. Não faço mais parte da base do governo.”

Como fazer

A Câmara Municipal realiza hoje, a partir das 19 horas, mais uma audiência pública sobre o Cais Mauá, novela que se arrasta há anos. Espera-se que o novo edital elimine, antecipadamente, oportunistas.

Tradição de riscos

Princípio consagrado: na área política não se brinca durante o mês de agosto.

