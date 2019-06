Neymar está disposto a pedir perdão publicamente para poder voltar ao Barcelona

O desejo de voltar a vestir a camisa do Barcelona pode fazer Neymar deixar qualquer tipo de vaidade de lado e pedir um perdão público por ter deixado a equipe catalã daquela forma há duas temporadas, rumo ao Paris Saint-Germain.

Quem afirma isso é o diário espanhol Sport, que relata, nesta segunda-feira (24), o envolvimento completo do brasileiro para poder voltar ao Camp Nou. A informação é de que, por mais que a atuação tenha sido discreta até agora, o jogador está disposto a atuar de forma pública para pedir desculpas aos torcedores. As informações são da ESPN.

Ex-companheiros

Neymar estaria decidido que se for necessário reconhecerá publicamente seu erro, assim como teria feito em particular com alguns ex-companheiros de Barcelona.

Segundo a publicação, Neymar estaria arrependido da decisão que tomou e teria “se deixado levar pela exorbitante oferta parisiense e a possibilidade de encabelar um projeto destinado a marcar uma época na Europa”.

Salário mais baixo

A imprensa espanhola já relatou que Neymar estaria disposto a ganhar bem menos do que ganha atualmente no Paris Saint-Germain, voltando ao salário que tinha na época em que deixou o Camp Nou.

A “novela” da volta de Neymar ao Barcelona continua a ganhar capítulos na imprensa espanhola. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o brasileiro estaria com tanta vontade de vestir as cores do time catalão que aceitaria uma redução salarial enorme – R$ 61 milhões a menos por ano.

“Está disposto a aceitar para voltar a ser feliz como jogador de futebol depois de dois anos (no PSG), principalmente após a última temporada, quando foi mais notícia por temas extracampo e por suas lesões do que por seu rendimento em campo”, disse o jornalista Roger Torelló.

Já se sabia que o Barcelona exigiria uma redução salarial de Neymar. Neste domingo, o jornal Sport revelou os valores: o time catalão oferece 22 milhões de euros, exatamente o que o brasileiro ganhava antes de deixar o clube. No PSG, ele embolsa 36 milhões de euros.

As contas, então, são as seguintes: Neymar aceitaria receber 14 milhões de euros (R$ 61 milhões) a menos por ano.

Se o contrato for mesmo de cinco anos, como se especula, o brasileiro ficaria com R$ 305 milhões a menos no período.

O problema, agora, é convencer o PSG a liberar Neymar. Segundo a imprensa francesa, o clube já rejeitou a primeira oferta do Barça pelo brasileiro e voltou a considerá-lo como intransferível.