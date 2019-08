Neymar está próximo de fechar com o Real Madrid

O craque brasileiro Neymar pode estar com o seu destino definido: o Real Madrid. Segundo o jornal Marca, da Espanha, o atacante está perto de fechar acordo com o clube merengue. A manchete do diário esportivo deste sábado (10) diz: “Neymar começa a se ver de branco”.

Além disso, o jornal acrescenta que o jogador quer sair do PSG e entende que o caminho mais viável é o clube merengue.

O pai do jogador, Neymar da Silva Santos, concedeu entrevista ao jornal espanhol As e falou sobre o futuro do filho. O patriarca despistou sobre uma possível saída do brasileiro do PSG.

O As também reforçou que o Real Madrid é a equipe eleita pelo PSG para fazer a transação. O diário reitera que os franceses preferem ver Neymar na capital espanhola, e não em Barcelona. A boa relação com a diretoria merengue facilitaria o negócio.

Neymar ainda se recupera de uma lesão no tornozelo sofrida em junho, às vésperas da disputa da Copa América.

“Ele voltará a ser feliz quando se divertir com seu jogo. Em breve, estará em campo. Como pai, é um prazer e um orgulho vê-lo jogar futebol. Meu filho está sem jogar futebol há um tempo pela lesão que o deixou fora dos campos desde junho. Mas adquiriu uma grande força para superar os problemas. A vida e o futebol o ensinaram a ser uma pessoa muito forte em momentos complicados”, comentou o pai do jogador.

No último mês, o ex-lateral brasileiro Leonardo, atual diretor de futebol do PSG, deixou claro que o desejo de Neymar é sair do time francês. O Real Madrid fez uma oferta de mais de R$ 500 milhões mais o meia Luka Modric pelo atacante de 27 anos.

Cavani

Em entrevista ao jornal Le Parisien, Edinson Cavani abriu deu a sua opinião sobre a saída de Neymar do PSG. Para ele, Neymar ainda tem muito a apresentar na França. O uruguaio elogiou o brasileiro.

“Acho que ele ainda tem muito a dar ao PSG. Eu o valorizo? Muito, ele é um menino de bom coração”, afirmou Cavani.

Apesar dos bons números no PSG, 51 gols em 58 jogos, o brasileiro conviveu com muitas lesões e não conseguiu conquistar a Champions League.

O atacante uruguaio afirmou que, no início, os dois tiveram disputas dentro do clube, logo após a chegada do brasileiro. No entanto, ao longo da convivência, ambos se acertaram e ele acredita no potencial de Neymar.

Deixe seu comentário: