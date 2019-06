Neymar marca presença na Arena e posa para fotos com jogadores do Grêmio

*Valéria Possamai

Neymar marcou presença na Arena, na partida entre Brasil e Paraguai, na noite desta quinta-feira. O atacante, que acabou cortado da Copa América por conta de lesão, esteve em um dos camarotes do estádio, onde encontrou jogadores do Grêmio, que acompanharam a atuação do companheiro de time, Everton. A Seleção conquistou a classificação às semifinais nos pênaltis.

Pelas redes sociais, o grupo de jogadores do tricolor, que foi liberado para assistir a partida, registrou o momento com o craque do PSG, que está em vias de retornar ao Barcelona. O surfista Gabriel Medina acompanhou Neymar, na Arena.

André, atacante do Grêmio, também compartilhou o reencontro com Neymar. Os dois atuaram juntos pelo time do Santos.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

